Sacchi rossi e gialli in arrivo i nuovi distributori

Entrano in funzione in autunno i nuovi distributori dei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici. Saranno dislocati in piazza Cambiaghi (lato via Spalto Piodo), al supermercato Coop di via Lecco e in quello di via Marsala, al centro civico di piazza D’Annunzio, all’Esselunga di viale Libertà , via Buonarroti e via Brembo, alla biblioteca di via Monte Amiata, al Carrefour Market di via Boito, all’Iper Maestoso di via LissoniSant’Andrea e all’angolo viale Tiepolovia della Robbia. Si accederà con la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica per ritirare sacchi rossi o gialli. I distributori permetteranno di monitorare in modo puntuale il numero, la tipologia e la frequenza dei prelievi, consentendo all’amministrazione di calibrare il servizio in modo più efficace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sacchi rossi e gialli, in arrivo i nuovi distributori

Sacchi per la raccolta rifiuti a portata di mano. Distributori pronti in piazza Martiri delle Foibe - Novità in arrivo per i cittadini di Turbigo: da oggi, in piazza Martiri delle Foibe, accanto alla casetta dell’acqua, sarà installato un distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata della plastica e dei rifiuti organici.

A Monza arrivano i nuovi distributori dei sacchi per i rifiuti: dove e come funzionano - Una novità attesa da parecchi cittadini. Si parla dei nuovi distributori dei sacchi rossi e gialli per la raccolta dei rifiuti domestici che entreranno in funzione il prossimo autunno e saranno dislocati in punti strategici della città .

BELLINZAGO: CEM PORTA IN PAESE "UN SACCO COMODO" Sabato 5 luglio alle 10 in municipio arrivano i nuovi distributori automatici dei sacchetti della spazzatura. L’iniziativa è lanciata da CEM Ambiente, che si occupa della raccolta differenziata nei co Vai su Facebook

