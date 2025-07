Sabatini | Lookman? Se non si chiude le critiche vanno ad Oaktree

Sabatini ha detto la sua sull’operazione Lookman. L’attaccante nigeriano vuole l’Inter, ma servirĂ convincere l’Atalanta. Il giornalista tira in ballo Oaktree. SCIOCCO NON RIUSCIRE A CHIUDERE – Sandro Sabatini, su Radio Sportiva, risponde alla domanda di un ascoltatore sulla trattativa Ademola Lookman: « Penso che si farĂ , ma lo penso perchĂ© credo ci sia una distanza minima tra l’offerta dell’Inter e la richiesta dell’Atalanta. Sarebbe sciocco non farla se l’Atalanta chiede 50 e l’Inter arriva a 45. Stiamo considerando che il prezzo è quello, con un piccolo particolare: l’Inter ha reso pubblica la sua offerta, mentre l’Atalanta non ha reso pubblico il prezzo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sabatini: «Lookman? Se non si chiude, le critiche vanno ad Oaktree»

