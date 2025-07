Russia Tajani | lista russofobi offesa a tutto il popolo italiano

Roma, 31 lug. (askanews) – All’ambasciatore russo convocato ieri alla Farnesina “abbiamo manifestato il profondo sconcerto del nostro paese per questa lista di proscrizione dei russofobi, accuse assolutamente prive di qualsiasi fondamento, fare queste liste di proscrizione è un po’ da paese non democratico, è veramente inaccettabile, un’offesa a tutto il popolo italiano”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all’Unità di Crisi della Farnesina. “Certamente – ha proseguito Tajani – non ci facciamo intimidire da una lista del ministero degli Esteri russo, ma anche perché sono accuse prive di fondamento, difendere il diritto internazionale non significa essere russofobi, dire che è inaccettabile che si invada un paese perché se ne vogliono prendere pezzi di territorio non ha nulla a che fare con il sentimento italiano nei confronti del popolo russo e della Russia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it