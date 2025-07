Ruoli 2025 26 per il sostegno da GPS ecco dove non ci saranno

In base alla normativa sulle assunzioni in ruolo, i posti ancora vacanti su posto sostegno all'esito dello scorrimento di GaE e concorsi nelle percentuali previste dalle singole procedure, sono attributi da GPS sostegno prima fascia ed eventualmente anche elenco aggiuntivo, validi per l'a.s. 202526.

Continuità supplenza sostegno 2026: una delle condizioni è che il posto ci sia ancora dopo mobilità , ruoli, utilizzazioni e assegnazioni. Pillole di Question Time - Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato affrontato un tema centrale per molte famiglie e scuole: la continuità didattica nel caso in cui le cattedre richieste vengano assegnate ai docenti di ruolo.

Continuità supplenza sostegno 2026: solo se resta disponibilità dopo ruoli e mobilità - Nel 2026 la continuità didattica per i supplenti di sostegno potrà essere attivata solo se la cattedra sarà ancora disponibile dopo le operazioni di mobilità , immissione in ruolo, utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Sostegno, l’anno della svolta per la specializzazione degli insegnanti: ora l’adeguamento degli organici per garantire con i ruoli la continuità didattica e il diritto allo studio. Continua la battaglia di Anief - Sono 72 mila i posti sono stati banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: 35.784 per il Tfa X ciclo, 10.

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili - 2025/2026: vincolo triennale e quinquennale, deroghe e ambiti di applicazione.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, 13.860 su sostegno. Ecco da quali graduatorie e scadenza domande - Immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26: il Ministero ha trasmesso agli Uffici Scolastici il dm n.