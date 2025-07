Rune si ritrova messo in coppia con Anisimova agli US Open | Non so chi abbia contattato chi

Rune e Anisimova faranno coppia nel torneo di doppio misto agli US Open. Il tennista danese ha svelato che la loro coppia è nata a tavolino: "Non so nemmeno chi ha contattato chi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coppia - rune - anisimova - agli

WIMBLEDON JUNIOR VASAMI ELIMINATO AGLI OTTAVI! Termina agli ottavi di finale il torneo di Jacopo #Vasami a #Wimbledon! Il tennista azzurro viene battuto in rimonta da #Wazny. Il tie-break del secondo set cambia radicalmente la partita, poi Vai su Facebook

Tennis: US Open; doppio misto, Sinner c'è, coppia con Navarro; Forfait Badosa-Tsitsipas e non solo: novità sul doppio misto agli US Open; Una coppia si ritira dal doppio misto allo US Open: si sono separati anche nella vita.

Rune si ritrova messo in coppia con Anisimova agli US Open: “Non so chi abbia contattato chi” - Da Toronto, dove sulla carta è uno dei favoriti, Holger Rune ha parlato della coppia con Amanda Anisimova. fanpage.it scrive

« Sarà divertente condividere il campo con lei», Rune parla della sua collaborazione con Anisimova agli US Open - Mentre il tanto atteso doppio misto degli US Open si avvicina, molti giocatori stanno esprimendo le loro opinioni sui rispettivi partner. Come scrive msn.com