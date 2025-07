rugby marco zanon passa dalla benetton treviso alle zebre parma

Le Zebre Parma hanno ufficializzato l’ingaggio di Marco Zanon, trequarti centro della Nazionale Italiana, che si unirà alla franchigia ducale a partire dalla stagione 2025-26. L’accordo prevede un contratto di un anno, con un’opzione per estenderlo di altre due stagioni. Proveniente dal Benetton Rugby, Zanon porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in 87 presenze ufficiali con la squadra di Treviso, consolidando il proprio profilo come uno dei trequarti più affidabili e versatili del panorama italiano. L’arrivo di Zanon rappresenta un innesto di spessore per il reparto arretrato allenato da Massimo Brunello, che potrà contare su un atleta già rodato ad altissimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

