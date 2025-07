Rubinetti a secco in città | lavori alla condotta idrica regionale

Nella giornatà di venerdì 1° agosto a partire dalle 8 e fino alla conclusione dei lavori, sarà temporaneamente sospesa la fornitura idrica in diverse zone del territorio comunale di Baia e Latina. La causa dell'interruzione idrica è dovuta ai lavori di riparazione sulla condotta adduttrice. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: lavori - idrica - condotta - rubinetti

Lavori di sostituzione della condotta idrica a Salerno: scattano divieti e altri provvedimenti - Dal parco Arbostella fino alla zona industriale stanno per entrare in vigore numerosi divieti, nella zona di via San Leonardo dove sono in programma i lavori di sostituzione della condotta idrica.

Lavori alla rete idrica di Rottofreno, come cambia la viabilità - Il Comune di Rottofreno informa che dalle 7 di sabato 10 maggio alle 18 di domenica 11 maggio sarà chiusa per lavori alla rete idrica via Roma a Rottofreno in corrispondenza dell’intersezione stradale con via della Repubblica e via Guareschi.

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 22 di martedì 20 maggio alle ore 5 di mercoledì 21 maggio, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica a Riglione, Oratorio, Putignano.

Lavori su una condotta idrica, rubinetti senz'acqua nella zona di Pellaro: tutte le info https://ift.tt/hADKECc https://ift.tt/KphZgz2 Vai su X

Avviso - Servizio Idrico Lavori in via Vittorio Veneto questa notte Sorical informa che sta procedendo alla riparazione di una dispersione idrica in via V. Veneto che si è rilevata più complessa del previsto tant'è che è necessario la sostituzione di un tratto di con Vai su Facebook

Rubinetti a secco in città: lavori alla condotta idrica regionale; Lavori su una condotta idrica, rubinetti senz'acqua in una zona della città; Rubinetti chiusi per lavori alla condotta idrica.

Lavori alla condotta: martedì otto ore senza acqua - Martedì prossimo prosegue, con il collegamento della nuova rete idrica realizzata nella via Tharros, l’intervento di e ... Da msn.com

Cosenza, centro storico senz’acqua giovedì 31 luglio - Interruzione idrica per lavori urgenti su una condotta in Corso Telesio: rubinetti a secco fino a fine giornata ... Riporta cosenzachannel.it