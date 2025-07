Rosticceria abusiva nel centro di Cetara | sospesa l' attività

In azione, stamattina, i Carabinieri del NAS di Salerno, a Cetara: nel mirino, un panificio del centro storico presso cui sono emerse gravi irregolarità legate all’attività di ristorazione non autorizzata e a carenze igienico-sanitarie. Come riportato da Il Quotidiano della Costiera, l'esercizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it