Arezzo, 31 luglio 2025 – Continua l'azione del Capogruppo e Segretario Lega Federico Rossi che dopo l'installazione a San Giuliano ha richiesto la collocazione di attrezzature sportive anche nei parchi di Pescaiola e Indicatore. “Nuove aree sportive attrezzate all'interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportive all'aperto. Le aree attrezzate verranno realizzate all'interno dei parchi comunali di Pescaiola (Via Carlo Pisacane) e Indicatore e saranno a disposizione, già entro il 2025, di chi vorrà beneficiarne per praticare sport all'aria aperta, usufruendo gratuitamente delle macchine polivalinti e dei circuiti a corpo libero, per una città sempre più attenta allo sport e al benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossi (Lega): Palestre a cielo aperto a Pescaiola e Indicatore