Fino a non molto tempo fa, vivere in una cittadina di campagna era l’unico modo per sfuggire alle gang giovanili che rendono la vita nelle città spesso un incubo. Questi fenomeni, però, stanno allargandosi sempre di più, fino a coinvolgere la comunità di Harsefeld, cittadina di poco più di diecimila abitanti nella Bassa Sassonia. Al contrario di quel che succede in città , però, gli abitanti hanno deciso di pattugliare da soli le strade. Il risultato è stato incredibile: da due mesi la baby gang che terrorizzava gli abitanti nelle vicinanze della stazione sembra svanita nel nulla. Vediamo come gli abitanti di Harsefeld sono riusciti a sconfiggere i maranza senza finire nei guai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ronde anti-maranza: come una cittadina tedesca si è liberata dalle baby gang