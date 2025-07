Rompiamo il silenzio sul genocidio a Gaza | parte da Padova l' appello alle istituzioni

Parte da Padova in una lettera aperta pubblicata su «The Lancet» l’appello alle istituzioni, alle associazioni professionali e accademiche nei settori dell'assistenza sanitaria, della sanitĂ pubblica e delle scienze sociali a riconoscere pubblicamente il genocidio a Gaza e a rivedere le loro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Roma, 15 mag. (askanews) - Una carrozzina da cui si srotola un lungo panno rosso, a simboleggiare la lunga scia di sangue lasciata dalle vittime innocenti della guerra a Gaza, poi una mano che si alza per dire "basta", davanti allo striscione "Stop al genocidio".

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza - Nel clima dell’apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza.

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

