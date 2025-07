Roma tra investimenti e occasioni | il mercato resta un equilibrio sottile

A guardarlo da fuori, il mercato della Roma sembra sobrio, ordinato, quasi calcolato. Nessun colpo a effetto, nessun annuncio da bar sport. Ma quando si scava sotto la superficie, emerge una tensione silenziosa tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che si riesce davvero a mettere in piedi. Massara non è fermo. Ha già messo mano al portafogli per portare a Trigoria profili come Wesley ed El Aynaoui, entrambi scelti per dare gamba e verticalità a un centrocampo che da anni fatica a sostenere il peso della partita. Ha trovato una soluzione per Ferguson, ha lavorato con pazienza per Ghilardi, e sta provando a incastrare i pezzi di un puzzle che ha regole nuove e meno margini di manovra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tra investimenti e occasioni: il mercato resta un equilibrio sottile

In questa notizia si parla di: roma - mercato - investimenti - occasioni

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - Il primo passo per rifondare la Roma di Gian Piero Gasperini parte da dietro. Il tecnico piemontese, sempre fedele al suo sistema a tre in difesa, ha già chiesto rinforzi per un reparto che rischia di perdere pezzi importanti.

Roma senza Champions, il mercato spaventa i tifosi: Konè sacrificato? - Il futuro mercato estivo della Roma si deciderà nelle prossime giornate; infatti, la qualificazione alla Champions League sarà il fattore più determinante per le scelte di mercato che la società giallorossa potrà fare, sia in entrata che in uscita.

Solet shock, denunciato per violenza sessuale: è nella lista di mercato della Roma - Si è già cominciato a muovere il mercato della Roma, che passerà inevitabilmente per la scelta di un nuovo allenatore ancora da annunciare al pubblico.

Inchiesta Milano, chi c’è dietro Coima Sgr e quanti affari sta facendo a Roma; Roma, cresce l’acquisto di case nuove (+8%) e il prezzo medio (+4%) raggiunge i 6.450 euro al mq; Abitare Co: a Roma aumentano compravendite e prezzi delle nuove case.

La Roma si muove sul mercato con offerte superiori per Ghilardi e accordo verbale per El Aynaoui - La Roma accelera il mercato estivo con offerte importanti per Daniele Ghilardi e El Aynaoui, mentre affronta difficoltà per Rios e Ferguson, puntando anche su Wesley per rinforzare la rosa. Come scrive gaeta.it

Calciomercato Roma, chiamata da Torino: proposta a sorpresa - La prima amichevole contro il Trastevere è l’occasione per vedere il nuovo progetto tecnico a firma Gian Piero Gasperini muovere i suoi primi passi. Si legge su asromalive.it