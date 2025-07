Roma Rampelli | Smontate le ‘carcasse green’ della Fao nel Parco dell’Appia Antica Era ora

“Il Parco regionale dell’Appia Antica, a due passi dal Mausoleo di Cecilia Metella ed esattamente nel Pianoro di Sant’Urbano, è stato liberato dalle orribili carcasse in ferro che vi campeggiavano dal 2021?. La notizia arriva da Fabio Rampelli, che si è a lungo impegnato per la rimozione. Rampelli: smontate finalmente le carcasse ‘ecologiste’ della Fao. “Le aveva posizionate la Fao, non si sa bene come potessero essere state autorizzate posto che in un’area regionale protetta si fa fatica anche a piantare un ombrellone, ma tant’è”, spiega in una nota il vicepresidente della Camera. “La Fao le aveva dimenticate lì, il Parco pure, la gente ci aveva perfino fatto l’abitudine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

