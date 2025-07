Roma duello francese per Abdulhamid | Lens in vantaggio sul Tolosa

La preparazione estiva della Roma proseguirĂ oggi con una nuova amichevole, che vedrĂ impegnati i giallorossi contro il Cannes e che servirĂ a Gian Piero Gasperini per capire dove ci sia maggiormente da lavorare. Oltre al campo, però, il club capitolino non smette di essere attivo nemmeno in tema di calciomercato, dove continuano a tenere banco tanto le operazioni in entrata, quanto quelle in uscita, nelle quali rientra Saud Abdulhamid. Il laterale saudita ha vissuto lo scorso anno la sua prima stagione con la maglia della Roma, senza però riuscire a trovare un minutaggio elevato. Arrivato in un campionato completamente diverso rispetto alla Saudi Pro League, l’ex Al Hilal ha incontrato qualche difficoltĂ e, per questo motivo, i giallorossi avrebbero optato per una cessione in prestito, con un duello tutto francese per acquistarlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, duello francese per Abdulhamid: Lens in vantaggio sul Tolosa

Dalla Francia, il Lens supera il Tolosa per il prestito di Saud: le ultime - Il club viola sembrava essere a un passo dalla chiusura per l'esterno saudita, ma nelle ultime ore il club di Sage sembra aver essere in vantaggio ... Riporta ilromanista.eu

Dalla Francia, il Tolosa attende Wesley per chiudere l’affare Saud - Secondo quanto riportato dalla stampa francese, i giallorossi sono in attesa di ufficializzare il terzino del Flamengo per poter sbloccare il trasferimento di Abdulhamid ... Scrive ilromanista.eu