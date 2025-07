Roma Club Cagliari | Vivere la squadra a distanza è una sofferenza

In questo appuntamento del format ‘Tutto il mondo tifa AS Roma’, l’ospite speciale è il Roma Club Cagliari, rappresentato da Federico. Dopo aver avuto il piacere di parlare con il Club Gioia Tauro, ci spostiamo in terra sarda. Queste le parole del club: “Il club nasce nella stagione dello Scudetto, 2000-2001. Lo fonda un ragazzo che adesso è tornato a Roma e noi l’abbiamo preso in mano dal 20162018. Da tre anni è diventato un club associato all’UTR. Abbiamo buoni numeri, ci riuniamo sempre e riusciamo a mandare lo striscione allo stadio”. Ha poi continuato Federico: “Io non sono sardo, sono di Roma e mi sono trasferito qui da 15 anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Club Cagliari: “Vivere la squadra a distanza è una sofferenza”

