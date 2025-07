Roma-Cannes | orario probabile formazione e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in amichevole. I giallorossi sfidano oggi, giovedì 31 luglio, i francesi del Cannes, squadra di quarta divisione francese, allo stadio Tre Fontane di Roma. I giallorossi stanno continuando la preparazione estiva agli ordini di Gian Piero Gasperini, dopo la trasferta in Germania contro il Kaiserslautern, vinta 1-0 grazie . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: roma - cannes - orario - probabile

Roma, nuova amichevole in agenda: il 31 luglio sfida al Cannes, la squadra dei Friedkin - Si arricchisce il cammino della Roma verso la nuova stagione. Dopo aver ufficializzato le principali tappe del precampionato, la societĂ giallorossa ha inserito nel calendario una nuova amichevole: il 31 luglio la squadra di Gian Piero Gasperini affronterĂ il Cannes.

Amichevoli d’estate: Roma-Cannes si giocherà al Tre Fontane il 31 luglio - Il ritiro estivo della Roma comincia a prendere forma definitiva, tra sudore, pianificazione e partite utili a testare le idee del nuovo tecnico.

Cannes a Roma Mon Amour: dal 7 al 13 luglio al cinema 4 Fontane i film del festival, dai fratelli Dardenne a Todd Haynes - Torna a Roma, in piena estate, la rassegna Cannes Mon Amour, che quest'anno presenta al cinema 4 Fontane molti film del festival.

Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv.

Roma-Cannes: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazione. L'amichevole al Tre Fontane - Giovedì pomeriggio in campo per la Roma che ospiterà i francesi del Cannes (formazione di quarta divisione) nel quarto test amichevole della stagione. Lo riporta ilmessaggero.it

Roma-Cannes, dove vederla in diretta TV e streaming: orario, canale, formazioni e amichevoli estive 2025/26 - La Roma di Gian Piero Gasperini continua la propria preparazione precampionato con un’altra tappa importante: giovedì 31 luglio 2025, alle ore 18:00, allo ... Come scrive stadiosport.it