Roma-Cannes la formazione giallorossa | Gasperini con Dovbyk e Baldanzi

Prima di innalzare decisamente il livello degli avversari, la Roma si appresta a disputare una nuova amichevole, con fischio d’inizio alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane. I giallorossi se la vedranno con il Cannes, altra formazione di proprietĂ dei Friedkin, che fornirĂ ulteriori indicazioni sul lavoro svolto dai ragazzi di Gasperini in questa prima parte di preparazione, dopo la quale le sfida con Lens, Aston Villa ed Everton concluderanno la marcia di avvicinamento all’esordio in campionato. L’undici titolare scelto da Gasperini. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cannes, la formazione giallorossa: Gasperini con Dovbyk e Baldanzi

In questa notizia si parla di: roma - cannes - formazione - giallorossa

Roma, nuova amichevole in agenda: il 31 luglio sfida al Cannes, la squadra dei Friedkin - Si arricchisce il cammino della Roma verso la nuova stagione. Dopo aver ufficializzato le principali tappe del precampionato, la societĂ giallorossa ha inserito nel calendario una nuova amichevole: il 31 luglio la squadra di Gian Piero Gasperini affronterĂ il Cannes.

Amichevoli d’estate: Roma-Cannes si giocherà al Tre Fontane il 31 luglio - Il ritiro estivo della Roma comincia a prendere forma definitiva, tra sudore, pianificazione e partite utili a testare le idee del nuovo tecnico.

Cannes a Roma Mon Amour: dal 7 al 13 luglio al cinema 4 Fontane i film del festival, dai fratelli Dardenne a Todd Haynes - Torna a Roma, in piena estate, la rassegna Cannes Mon Amour, che quest'anno presenta al cinema 4 Fontane molti film del festival.

Sold out i biglietti per l'amichevole al Tre Fontane tra Roma e Cannes del 31 luglio Terminati i 4000 tagliandi messi a disposizione dalla societĂ giallorossa al costo di 20 euro https://tinyurl.com/473aeadf Vai su Facebook

The Wolves meet the Dragons #ASRoma #RomaCannes Vai su X

Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv.

Roma-Cannes: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazione. L'amichevole oggi al Tre Fontane - Questo pomeriggio in campo per la Roma che ospiterà i francesi del Cannes (formazione di quarta divisione) nel quarto test amichevole della stagione. Si legge su msn.com

Roma-Cannes: diretta live e risultato in tempo reale - Cannes di Giovedì 31 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net