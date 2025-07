Roma-Cannes alle porte cancelli aperti alle 16 | 00 | le info per i tifosi

Prosegue senza sosta il lavoro a Trigoria della Roma, in preparazione di un stagione sulla quale i tifosi giallorossi rimpongono grosse speranze, quantomeno di ritorno in quella Champions League che manca dalla stagione 201819. Dopo i test vincenti contro Trastevere, UniPomezia e Kaiserslautern, ecco che al Tre Fontane arriva il Cannes, la terza squadra di proprietĂ dei Friedkin militante nella quarta serie francese. Fischio d’inizio alle 18:00 nell’impianto che ospita le gare stagionali di Primavera e squadra femminile, pieno per l’occasione nonostante la polemica per il prezzo del biglietto per il match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cannes alle porte, cancelli aperti alle 16:00: le info per i tifosi

