Roma-Cannes 3-0 | El Shaarawy Dovbyk e Ferguson firmano il tris al Tre Fontane

La Roma continua a sorridere nel suo precampionato. Dopo la vittoria esterna contro il Kaiserslautern, i giallorossi calano il tris al Tre Fontane, superando il Cannes con un netto 3-0. Un match dominato dal primo all’ultimo minuto, che ha permesso a Gasperini di mettere alla prova nuove soluzioni e testare in partita le condizioni dei suoi uomini chiave. El Shaarawy sblocca subito, Dovbyk raddoppia. La partita si apre con una Roma aggressiva e ispirata. Bastano tre minuti per sbloccare il risultato: Hermoso batte velocemente una rimessa laterale, trovando El Shaarawy in profonditĂ . Il numero 92 controlla, si accentra e con un destro secco batte Vanni per l’1-0. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cannes 3-0: El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson firmano il tris al Tre Fontane

