La Roma accelera la preparazione in vista del test contro il Lens. Dopo la partita amichevole contro il Cannes, disputata oggi al Tre Fontane, la squadra tornerĂ in campo domani, venerdì 1° agosto, con una seduta pomeridiana a Trigoria. Lo staff tecnico guidato da Gian Piero Gasperini ha scelto di lasciare libero il gruppo al mattino, per poi concentrare il lavoro nel pomeriggio. Al termine dell’allenamento, la squadra non farĂ rientro a casa, ma resterĂ nel centro sportivo per il pernottamento collettivo, scelta utile anche in vista della trasferta imminente. Sabato 2 agosto è infatti in programma la partenza per la Francia, dove alle ore 18:00 la Roma affronterĂ il Lens in un nuovo test precampionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, allenamento pomeridiano a Trigoria e ritiro in vista del Lens