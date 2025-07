Roccella | Scuola non può sostituire famiglia in crisi genitori responsabili formano figli consapevoli contro violenza di genere

La ministra per la Famiglia Eugenia Maria Roccella ha presentato al Senato l'informativa sulle misure di prevenzione dei femminicidi tra adolescenti, evidenziando il valore strategico della recente approvazione del disegno di legge per l'introduzione del reato di femminicidio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

VIDEO | Giovani tra violenze e solitudini, il ministro Roccella: “La famiglia è cambiata e va sostenuta” - Dagli episodi di violenza di cui sono sempre più spesso vittime, ma anche autori compresi quelli che avvengono nelle scuole e nei confronti dei docenti, alle solitudini: il mondo dei giovani è un mondo complesso e compito delle istituzioni “è quello di sostenere le famiglie perché il compito.

“La famiglia è sempre più sola nell’educazione”, l’allarme di Roccella sul bullismo e la solitudine dei giovani, tra welfare di prossimità e parental control - La presentazione del rapporto Istat su bullismo e cyberbullismo a Palazzo Chigi ha squarciato il velo su una realtà preoccupante, evidenziando una escalation di comportamenti violenti e offensivi che affliggono i giovani tra gli 11 e i 19 anni.

Roccella dice che l’educazione sessuale a scuola non riduce i femminicidi - Per la ministra della Famiglia Roccella, l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole non ridurrebbe i femminicidi. Segnala fanpage.it

Roccella: «Le nascite vanno spinte con soluzioni creative. Gli aiuti fuori dall’Isee» - Eugenia Roccella, ministra per le pari opportunità e la famiglia, nel rapporto sull'occupazione (Employment Outlook 2025), l'Ocse segnala che le politiche per la ... Si legge su ilmessaggero.it