Roccella al Senato sulla violenza di genere | ‘Famiglia centrale per contrastarla’

La ministra Eugenia Roccella, in un’informativa al Senato, sottolinea il ruolo insostituibile della famiglia nell’educazione contro la violenza di genere. La strategia governativa punta a rafforzare la responsabilitĂ genitoriale e a introdurre misure di prevenzione specifiche per proteggere i minori e contrastare il fenomeno dei femminicidi. La nuova legge sul femminicidio e la violenza di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Roccella “Da farmacie importante impegno contro violenza sulle donne” - ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un importante protocollo d’intesa firmato con tutto il mondo delle farmacie: le farmacie sono un presidio sanitario importante, di cui i cittadini hanno fiducia, e che siano collaborative nei confronti della lotta contro la violenza è fondamentale”.

Nella stazione dei carabinieri di Roccella Ionica arriva la stanza di accoglienza e ascolto per le vittime di violenza - Nata dalla collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e la sezione di Roccella della Fidapa Bpw, ieri mattina, proprio presso la sede della compagnia carabinieri di Roccella è stata inaugurata la "Stanza di accoglienza e ascolto".

Il Parlamento ha approvato all’unanimità il Ddl sul femminicidio: un segnale forte contro la violenza di genere. Ma un nuovo reato non basta. Servono prevenzione e risorse strutturali per il Reddito di libertà , introdotto grazie al prezioso lavoro di Italia Viva e di Vai su X

Il Senato ha approvato il reato di femminicidio - Centosessantuno voti a favore, zero contrari, zero astenuti: il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce nel codice penale il nuovo reato di femminicidio. Si legge su msn.com