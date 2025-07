Rocca di Papa Parco regionale dei Castelli Romani Lezione di Yoga in Natura

Sabato 2 Agosto alle ore 10, appuntamento a Rocca di Papa, all'ombra del giardino

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Delitto a Rocca di Papa, alle porte di Roma: colpi di pistola in pieno centro. Un uomo di circa sessant'anni ha ucciso un trentacinquenne uscito dal carcere da un paio d'anni accusato di aver.

Sabato 19 Luglio alle ore 19, torna l'appuntamento gratuito a cura dei Guardiaparco alla scoperta dei rapaci notturni e dei chirotteri

Dal 9 al 14 Giugno 2025, dalle ore 17.30 alle 20, si svolgeranno, presso il Parco l'appuntamento con la formazione micologica, a cura dell'Associazione "Natura Mediterranensis"

Ritrovato il cadavere di un uomo impiccato nei boschi di Rocca di Papa: indagini in corso - È giallo nei boschi di Rocca di Papa, dove nella mattinata di domenica 13 luglio è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Scrive romadailynews.it

Rocca di Papa – Taglio ceduo, nuovo scontro tra Comitato Protezione boschi e operatori forestali - In occasione della nuova iniziativa pubblica annunciata dal Comitato Protezione Boschi dei Colli Albani per sabato 26 luglio a Rocca di Papa, davanti alla ... Lo riporta castellinotizie.it