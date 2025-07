Riunione del coordinamento delle liste di Lega LpRa e Pdf | Ssul territorio con gruppi di lavoro tematici

Riorganizzare la presenza sul territorio con gruppi di lavoro tematici in ogni area comunale e definire i commissari per le commissioni consiliari: sono questi gli obiettivi annunciati dal coordinamento delle liste LpRa-Lega-PdF e Ambiente & Animali, riunitosi ieri sera, gioved√¨, nella sede. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: coordinamento - liste - lega - lpra

