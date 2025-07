Nel doppio appuntamento di domani: il pentimento di Tano arriva troppo tardi per salvare Gracia? Intanto, la donna si aggrappa con forza alla speranza che cresce dentro di lei. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, dopo l'assalto al comando, i segreti di Manterana vengono finalmente alla luce: Nell'episodio precedente della soap spagnola Per il suo diciottesimo compleanno, Lucas desidera soltanto una cosa: trascorrere una cena intima con i suoi genitori, Gracia e Miguel, per celebrare insieme quel momento speciale, rivivendo i ricordi più belli del loro amore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 1 agosto: Tano smette di avvelenare Gracia, ma per il bimbo forse è tardi