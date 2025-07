Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di incontro presentata dalle sottoscritte associazioni al Prefetto in merito alla situazione ambulanze obsolete 118. Le associaizoni denunciano gravissime criticitĂ nei soccorsi per l’ utilizzo di ambulanze obsolete nel 118 della ASL di Benevento. “Le sottoscritte Associazioni, Premesso che, la situazione del servizio di emergenza sanitaria 118 presso l’ASL Benevento presenta gravissime criticitĂ per l’utilizzo di numerose ambulanze obsolete che avrebbero superato i limiti d’impiego di 5 anni o 150mila km, soglia prevista, oltre che nel bando di gara, dal documento sul sistema delle emergenze sanitarie (Gazzetta Ufficiale n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ritardi nei soccorsi, ambulanze che si guastano con i pazienti a bordo”: la denuncia delle associazioni al Prefetto