Rissa tra giovanissimi in Serbia ucciso un 17enne altoatesino Custodia cautelare per il presunto killer

Il giovane, M.M., frequentava - riporta il sito 'Alto Adige' - la scuola professionale Johannes Gutenberg a Bolzano. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Rissa tra giovanissimi in Serbia, ucciso un 17enne altoatesino. Custodia cautelare per il presunto killer

In questa notizia si parla di: rissa - giovanissimi - serbia - ucciso

Ucciso durante la rissa, indagati due giovanissimi. I dubbi sul movente - Prato, 10 maggio 2025 – Un fendente al cuore che non gli ha lasciato scampo. E’ stato ucciso così Vladimir Llashi, albanese di 37 anni, colpito a morte al termine di una violenta rissa avvenuta giovedì pomeriggio, intorno alle 18,40, in un campo incolto vicino ai giardini pubblici di via Corridoni, zona via Liliana Rossi.

Rissa tra ragazzini, spuntano i coltelli: due giovanissimi feriti in ospedale - Ancora coltelli in mano a giovani, ancora ragazzi che rimangono feriti e rischiano la vita per futili motivi.

Casoria, rissa tra famiglie all’esterno di una scuola: feriti due giovanissimi - Un acceso diverbio tra due famiglie è degenerato in una violenta rissa, con il ferimento di due ragazzi minorenni.

Rissa tra giovanissimi a Novi Pazar, ucciso in Serbia 17enne altoatesino Vai su X

Rissa tra giovanissimi a Novi Pazar, ucciso in Serbia 17enne altoatesino; Rissa tra giovanissimi a Novi Pazar, ucciso in Serbia 17enne altoatesino; Rissa tra giovanissimi a Novi Pazar, ucciso in Serbia 17enne altoatesino.

Rissa tra giovanissimi in Serbia, ucciso un 17enne altoatesino. Custodia cautelare per il presunto killer - la scuola professionale Johannes Gutenberg a Bolzano ... Secondo msn.com

Ragazzo altoatesino accoltellato e ucciso in Serbia: aveva 17 anni. Feriti anche tre amici - Un ragazzo di 17 anni, altoatesino, è stato ucciso in una rissa fra giovani avvenuta ieri sera nella città di Novi Pazar, nel sud della Serbia, al confine con ... Segnala ilmessaggero.it