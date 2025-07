Rissa alla festa di compleanno in spiaggia cameriere finisce all’ospedale

Forte dei Marmi (Lucca), 31 luglio 2025 – Dal romantico momento di torta e candeline fino alla rissa con tanto di ricorso al pronto soccorso. E’ finita a calci e pugni la festa di compleanno di un ragazzo che aveva organizzato la serata in uno stabilimento balneare tra i più gettonati dai giovani. Un appuntamento da condividere in allegria con i coetanei ma degenerato in uno scontro prima verbale e poi fisico nei confronti di alcuni camerieri a causa del conto contestato. L’episodio è accaduto pochi giorni fa quando in spiaggia si è consumata l’allegra cena di compleanno tra regali, applausi e candeline di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa alla festa di compleanno in spiaggia, cameriere finisce all’ospedale

In questa notizia si parla di: rissa - festa - compleanno - spiaggia

