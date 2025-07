Rissa a Novi Pazar in Serbia | diversi accoltellati un altoatesino di 17 anni morto

L’aggressione ieri sera. L’omicida è stato fermato. Il movente pare sia da ricercarsi in precedenti conflitti irrisolti tra gruppi locali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rissa a Novi Pazar, in Serbia: diversi accoltellati, un altoatesino di 17 anni morto

