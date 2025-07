Risonanza magnetica all’ospedale del Mugello | c’è l’impegno pubblico ma il Comitato vigila

Borgo San Lorenzo, 31 luglio 2025 – Dopo anni di richieste da parte della cittadinanza e numerose iniziative del Comitato difesa sanitĂ pubblica-Mugello, compresa una raccolta firme, è arrivato un primo passo ufficiale verso l’introduzione della risonanza magnetica all’interno dell’ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo. Durante un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, che si è tenuto martedì 30 luglio, è stato infatti assunto un impegno pubblico da parte dell’assessore regionale alla sanitĂ Simone Bezzini e del direttore generale della Asl Toscana Centro, Valerio Mari, per modificare il progetto dei lavori in corso e prevedere l’installazione della risonanza magnetica nel presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risonanza magnetica all’ospedale del Mugello: c’è l’impegno pubblico, ma il Comitato vigila

In questa notizia si parla di: comitato - mugello - risonanza - magnetica

Sanità in Mugello, il comitato rilancia l’allarme sull’ospedale di Borgo San Lorenzo: “Può mancare la risonanza magnetica nel 2025?” - Borgo San Lorenzo (Firenze), 23 maggio 2025 – In Mugello la sanità pubblica continua a far discutere e il dibattito si accende di nuovo grazie all’ennesimo intervento del comitato Difesa Sanità Pubblica-Mugello.

Risonanza magnetica all’ospedale del Mugello: c’è l’impegno pubblico, ma il Comitato vigila; Sanità Mugello, il Comitato per la Sanità pubblica chiede certezze sulla Risonanza Magnetica all'Ospedale di Borgo; Sanità in Mugello, il comitato attacca: “Promesse disattese, servono risposte concrete”.

Risonanza magnetica all’ospedale del Mugello: c’è l’impegno pubblico, ma il Comitato vigila - Durante il consiglio comunale aperto l’assessore Bezzini e il direttore della Asl Mari hanno promesso una variante al progetto per inserire il macchinario. lanazione.it scrive

Sanità Mugello, il Comitato per la Sanità pubblica chiede certezze sulla Risonanza Magnetica all'Ospedale di Borgo - “Regione e ASL dicano la verità sui servizi all’Ospedale del Mugello. Da msn.com