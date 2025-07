Ripuliscono il parco del quartiere Due fratellini esempio per la città

Una lezione di senso civico e di amore per il luogo i cui si vive. E’ quella arrivata da due ragazzini, due fratelli. E tutto questo non poteva passare inosservato all’amministrazione comunale. Un gesto semplice ma di grande valore: Federico e Simone Margaritelli, di 6 e 11 anni residenti in via XXV Aprile a Castelferretti, hanno deciso di ripulire da erbacce, aghi di pino e rifiuti un’area verde sotto casa, dimostrando uno spiccato senso civico e un profondo attaccamento al proprio quartiere. L’idea è nata qualche anno fa, quando proprio in quello spazio avevano festeggiato i loro compleanni con amici e compagni di scuola, organizzando una merenda e giochi all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ripuliscono il parco del quartiere. Due fratellini esempio per la cittĂ

