Rimossa la bandiera di Israele dalla sede di Confindustria | Tornerà alla fine della guerra

“La bandiera di Israele, la bandiera degli ebrei, era lì dal 7 ottobre quando i terroristi di Hamas uccisero più di mille cittadini israeliani solo perché erano ebrei. Squartarono il ventre delle donne incinte e fecero a pezzi i bambini non nati. Rapirono oltre duecento uomini e donne, uccidendo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gianni Pastorino si presenta in consiglio regionale avvolto dalla bandiera palestinese: "Sospendiamo i rapporti con Israele" - Bagarre in consiglio regionale questa mattina per il gesto del capogruppo della lista Orlando Gianni Pastorino, che in apertura di seduta si è presentato avvolto dalla bandiera della Palestina per protestare contro i bombardamenti da parte di Israele a Gaza.

Segre e Bruck, distrutto dopo 2 ore il murale a Milano con la bandiera di Israele - È durata poco più di due ore la nuova opera con Liliana Segre ed Edith Bruck realizzata dall'artista aleXsandro Palombo sui muri esterni del Memoriale della Shoah a Milano.

Milano, il murale con Segre e Bruck con bandiera di Israele - Al Memoriale della Shoah di Milano un nuovo murale raffigura Segre e Bruck che abbracciano la bandiera di Israele.

