Rilascio di Barcellona Kit ispirato a Kobe Bryant con mentalità MAMBA prima della campagna 2025-26

2025-07-31 12:19:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Barcellona ha dato al loro kit 2025-26 in trasferta una svolta unica mescolandolo con un tocco di leggenda sportiva, Kobe Bryant. Il club catalano ha svelato una collaborazione ufficiale con l'iconico marchio dell'eroe di basket per la nuova campagna. La defunta superstar della NBA ha coniato il termine "mentalità MAMBA" per descrivere la sua filosofia personale, che ha dettagliato nella sua autobiografia con lo stesso nome. Cinque anni dopo la morte dei Los Angeles Lakers, la sua cinque volte legacy del campionato continua a influenzare le generazioni future, supportate da una partnership Nike costruita per garantire che la sua mentalità e l'approccio durino tra i crescenti atleti.