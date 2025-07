Rigenerazione verde su via Amendola | una rotatoria stradale ospiterà orti urbani

L’affidamento, della durata di tre anni, prevede la realizzazione di orti urbani con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici del territorio, secondo le prescrizioni inserite nel Regolamento di affidamento di aree a verde appartenenti al patrimonio comunale. È stata pubblicata, questa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Orti sociali, una struttura a disposizione dei fruitori dello spazio verde coltivato - Una nuova casetta in legno ha fatto la propria comparsa negli orti sociali di Copparo. Una struttura al servizio dello spazio verde che si trova in prossimità di villa Zardi, che potrà essere utilizzata da coloro che coltivano e curano gli ortaggi per depositare i necessari attrezzi.

Un nuovo cuore verde per la città : inaugurato il passaggio negli Orti di San Tomaso - Bergamo. Tra rogge riemerse, alberi secolari e la microfauna che abita discreta nel parco, Bergamo guadagna un nuovo polmone verde nel cuore della città .

Orti di San Tomaso rinnovati. Uno spazio verde di pregio unisce Parco Suardi e Gamec - È stato inaugurato ieri mattina, a due giorni dall’avvio del cantiere delle ex caserme Montelungo e Colleoni, un tassello importante della riqualificazione urbana di quest’area di Bergamo: il nuovo collegamento tra Parco Suardi e la Gamec (Galleria d’arte moderna e contemporanea), che permette di scoprire l’area degli storici Orti di San Tomaso.

Aperti gli Orti di San Tomaso: nuovo connessione tra Parco Suardi e Gamec -Video - È stato inaugurato nella mattinata di sabato 12 luglio a Bergamo il nuovo collegamento ciclopedonale tra Parco Suardi e Gamec. Si legge su ecodibergamo.it