Riforma poteri Roma Capitale Gualtieri frena sul decentramento

Roma (quasi) come una Regione, il suo Sindaco che diventa un legislatore, i consiglieri capitolini abilitati a lavorare su proposte di legge e non più solo su delibere, risoluzioni o peggio, mozioni. La riforma costituzionale sui poteri della Capitale, il cui disegno di legge ha avuto l’ok del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma con i poteri di una Regione. La riforma è sempre più vicina - La riforma dei poteri di Roma Capitale è sempre più vicina. Il Governo Meloni ci lavora da tempo, e sia il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli sia quella per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati sono focalizzati sull'obiettivo.

Roma Capitale, Gasparri (FI): riforma fondamentale per la Città - (askanews) – “La riforma di Roma Capitale non è una norma ad personam, è una norma per la città. Segnala askanews.it

Roma Capitale entra in Costituzione. Potrà legiferare su undici materie - Le motivazioni di questa riforma sono insite nella natura stessa di Roma, definita da Meloni "eterna", "capitale del cristianesimo e del Mediterraneo", una città che ospita un patrimonio culturale ... msn.com scrive