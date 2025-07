Riello Lecco primi segnali | niente spezzatino per la vendita

Importanti passi. Si è svolto mercoledì mattina presso la sede della Provincia di Lecco l'incontro di aggiornamento sul futuro del gruppo Riello che ha portato i primi segnali positivi dopo settimane di incertezza. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fim. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: riello - lecco - primi - segnali

Lecco, il tempo scade per la Riello: l’acquirente non c’è - Lecco – Tante domande e ancora nessuna riposta mentre il tempo sta per scadere. Fumata nera dal Ministero del Made in Italy, dove l’altro giorno si è svolta una riunione tra i rappresentanti della dell’americana Carrier Global Corporation, proprietaria della Riello, e i delegati sindacali degli oltre 600 dipendenti, 150 dei quali lavorano nel polo di ricerca e sviluppo di Lecco dello storico marchio di caldaie.

Riello Lecco, primi segnali: niente spezzatino per la vendita; Riello, futuro ancora incerto: nessuna garanzia per i 150 dipendenti del sito lecchese; LA RIELLO CHIUDE LO STABILIMENTO DI VILLANOVA DI CEPAGATTI: 90 LAVORATORI SOTTO SHOCK.

Quando inizia la pubertà: i primi segnali e come supportare i figli ... - I primi segnali comprendono la crescita del seno (telarca), seguita dopo circa 2 anni dall’arrivo del menarca (prima mestruazione). Da fanpage.it