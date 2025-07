Riconoscimento Palestina Al Bano | dare a tutti stessi diritti

Roma, 31 lug. (askanews) -"La Palestina esiste da millenni, non vedo perchĂ© non debbano dare la potenzialitĂ a questo Paese di autogestirsi, perchĂ© no? Così è come è successo per i fratelli israeliani. Non vedo perchĂ© a un mondo sì e all'altro viene negato. Gli stessi diritti per tutti, sacrosanti diritti". Così Al Bano, rispondendo a una domanda a margine della proposta di candidatura per il premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza alla Camera, un'iniziativa promossa dall'associazione 'L'isola che non c'è' (alla quale aderiscono oltre 320 personalitĂ provenienti dal mondo accademico, ecclesiale, della ricerca, della sanitĂ , della cultura, e della politica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riconoscimento Palestina, Al Bano: dare a tutti stessi diritti

