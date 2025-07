Riconoscere ora lo Stato di Palestina significa premiare la strategia di Hamas

Tra le tante ragioni e fatti che spiegano perchĂ© far nascere oggi uno Stato di Palestina non è soltanto inopportuno, ma anche un errore per gli stessi interessi dei palestinesi, una spiegazione enorme l’ha rappresentata involontariamente Abu Mazen, il leader potenziale di questo Stato. Dal 2011 in poi, alla scadenza del mandato elettorale del 2006, infatti, Abi Mazen – solo lui – presidente eletto dell’AutoritĂ Nazionale Palestinese, ha avuto il potere formale di convocare le elezioni politiche e presidenziali in Cisgiordania e a Gaza. Ma non l’ha mai fatto. Eletto dal voto popolare del 2006, il presidente palestinese occupa infatti illegittimamente il potere da ben quattordici anni senza convocare le urne. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Riconoscere ora lo Stato di Palestina significa premiare la strategia di Hamas

In questa notizia si parla di: stato - palestina - riconoscere - significa

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

Regno Unito e Francia pronte a riconoscere lo Stato di Palestina (mentre l’Italia si gira dall’altra parte): ma cosa significa? Vai su X

Ad oggi quasi 150 Paesi hanno riconosciuto la #Palestina come Stato, e mentre il massacro a Gaza continua senza sosta e la popolazione muore di fame, altri Paesi hanno deciso di fare questo passo. Ma cosa significa concretamente? Cosa cambierebbe? Vai su Facebook

Stato di Palestina, quanti e quali paesi al mondo lo riconoscono (e perché l'Italia ancora non lo fa); Ecco perché lo Stato di Palestina esiste e va riconosciuto; Quali Paesi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina (e cosa significa).

Stato di Palestina: quali Paesi lo riconoscono e cosa significa - Dopo le dichiarazioni di Macron, la Francia sarà il 147esimo Paese delle Nazioni Unite a riconoscere la Palestina. Riporta tg.la7.it

Riconoscimento Palestina, Ciriani: “Prematuro e controproducente”. Schlein: “Se non ora quando?” - Fratoianni al governo: “Siete complici di un genocidio” ROMA – Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è intervenuto nel corso del questi ... Come scrive repubblica.it