Richiamata dai supermercati italiani la mozzarella più famosa | cosa ci hanno trovato dentro

Un richiamo alimentare può scattare anche a titolo precauzionale, soprattutto quando si parla di prodotti largamente consumati. La sicurezza alimentare resta una priorità, e anche una semplice anomalia può bastare per far scattare le procedure di ritiro. In questi giorni è stato segnalato un caso che riguarda un prodotto molto diffuso nel nostro Paese: un tipo di formaggio fresco, confezionato e venduto su larga scala. Le aziende coinvolte hanno agito tempestivamente per evitare rischi ai consumatori, invitando a non consumare l’alimento sospetto e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Richiamata dai supermercati italiani la mozzarella più famosa: cosa ci hanno trovato dentro

