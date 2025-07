Ricerca trattamento del Parkinson | terapia innovativa a Torino

Una terapia innovativa per trattare le complicanze motorie che sorgono negli anni tra i pazienti affetti da Parkinson:  è il percorso avviato all’interno del Centro Regionale Esperto per la malattia di Parkinson e i Disturbi del Movimento della  CittĂ della Salute e della Scienza di Torino, diretto da Leonardo Lopiano. La terapia consiste nell’infusione sottocutanea continua del farmaco Levodopa e che sta riscontrando un’ottima risposta tra gli oltre trenta pazienti selezionati per il trattamento. ”Soffro di Parkinson da circa 15 anni – ha raccontato Roberto, 74 anni – con i farmaci non riuscivo piĂą a controllare i sintomi della malattia e durante il giorno mi bloccavo molto frequentemente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: parkinson - terapia - torino - ricerca

Pazienti affetti dal Parkinson: il tango argentino terapia per il ricondizionamento motorio - La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che comporta un deterioramento delle funzioni motorie e della qualità della vita con presenza di sintomi motori e non motori.

All'ospedale Molinette di Torino una terapia innovativa contro la malattia di Parkinson in fase complicata: l'infusione continua di levodopa - All'ospedale Molinette di Torino si pratica una terapia innovativa per combattere la malattia di Parkinson in fase complicata.

All'ospedale Molinette di Torino una terapia innovativa contro la malattia di Parkinson in fase complicata: l'infusione continua di levodopa https://ift.tt/RG6uey7 Vai su X

Il sindaco: «Un peccato che sulle registrazioni dei bambini a decidere non sia stato il Parlamento ma la Consulta». Dalle unioni civili al riconoscimento delle coppie di padri, Torino chiede due leggi Vai su Facebook

All'ospedale Molinette di Torino una terapia innovativa contro la malattia di Parkinson in fase complicata: l'infusione continua di levodopa; Parkinson: a Torino arriva la nuova terapia con infusione sottocutanea continua di Levodopa; CittĂ della Salute, nuova terapia per combattere le complicanze motorie del Parkinson.

Parkinson, nuova terapia sottocutanea restituisce l’autonomia a oltre 30 pazienti - Una terapia innovativa per trattare le complicanze motorie che sorgono negli anni tra i pazienti affetti da Parkinson: è questo l’interessante percorso avviato all’interno del ... Riporta insalutenews.it

Parkinson: a Torino arriva la nuova terapia con infusione sottocutanea continua di Levodopa - Alla Città della Salute di Torino arriva la nuova terapia sottocutanea continua di Levodopa per i pazienti affetti da Parkinson in fase complicata. Come scrive quotidianopiemontese.it