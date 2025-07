Ricerca dal Mit nuove scoperte sul cervello | ecco come distingue i solidi dai fluidi

Immaginate una palla che rimbalza giù per una rampa di scale. Ora pensate a una cascata d’acqua che scorre giu’ per le stesse scale. La palla e l’acqua si comportano in modo molto diverso e, a quanto pare, il vostro cervello ha regioni diverse per elaborare le informazioni visive su ciascun tipo di materia fisica. In un nuovo studio, i neuroscienziati del MIT hanno identificato parti della corteccia visiva del cervello che rispondono preferenzialmente quando si guardano “cose”, ovvero oggetti rigidi o deformabili come una palla che rimbalza. Altre regioni cerebrali si attivano maggiormente quando si guardano “cose”, come liquidi o sostanze granulari come la sabbia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Demenza, il rischio aumenta per chi vive nelle città inquinate. Scoperte le cause: ecco le 3 sostanze più pericolose per il cervello http://dlvr.it/TM5z8r Leggi l'articolo #demenza Vai su X

Il tuo cervello nasconde una farmacia più potente di quanto pensi. Ti sembrerà incredibile, ma una semplice pillola di zucchero può davvero calmare un dolore reale. Non sto parlando di suggestione o di "è tutto nella tua testa". Sto parlando di chimica pura. E Vai su Facebook

I disturbi alimentari modificano il cervello, ecco come - Nei bambini con anoressia e disturbi alimentari restrittivi, i cambiamenti cerebrali non dipendono solo dalla malnutrizione e rispecchiano altre patologie. Lo riporta msn.com

Se il cervello è distratto, mangiamo di più: ecco perché - Uno studio ha identificato i neuroni della “memoria alimentare” che registrano quando e cosa mangiamo. Da repubblica.it