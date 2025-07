Ricci ringrazia Conte? Travolto dagli insulti | Avete perso la faccia

Il solito Giuseppe Conte: moralizzatore savonarelesco e talebano a parole quanto "democristianissimo" leader legato alla realpolitik quando c'√® da salvare la poltrona. Il leader del Movimento 5 Stelle conferma l'appoggio al candidato del Pd alle regionali nelle Marche, l'europarlamentare Matteo Ricci indagato per Affidopoli. Per lui, insomma, la questione morale non esiste.¬† "Le nostre mani non sono libere ma legate ai nostri principi e valori, quindi si lavora su un programma e da quel programma si parte per costruire un'alternativa a questo governo Meloni che sta distruggendo l'economia italiana, c'√® un crollo della produzione industriale", spiega nel tardo pomeriggio l'ex premier intervistato al Tg3 a proposito delle alleanze con Pd e Avs nell'ambito del campo progressista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Ricci ringrazia Conte? Travolto dagli insulti: "Avete perso la faccia"

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Ricci, l‚Äôora della verit√†: faccia a faccia col pm. Conte: ‚ÄúVediamo cosa dice‚ÄĚ - Pesaro, 30 luglio 2025 ‚Äst ‚ÄúNon vedo l‚Äôora‚ÄĚ. Cos√¨ aveva promesso Matteo Ricci ai suoi oltre mille sostenitori in Baia Flaminia.

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. ¬ęIndagine su lavori pubblici quando era sindaco¬Ľ.¬†Conte: chiarisca per una campagna serena - L'ex sindaco di Pesaro: ¬ęNon mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato dei miei dirigenti¬Ľ

Marche, Conte: «Non chiediamo passi indietro a Ricci, ha risposto ai pm con trasparenza» - Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del Movimento, a ... Come scrive leggo.it

Regionali, Conte dice sì alla candidatura di Ricci nelle Marche: "Non ci sono motivi per chiedere un passo indietro" - Il leader M5s: "Nell'avviso di garanzia non ci sono elementi a carico della sua colpevolezza". today.it scrive