Ricci interrogatorio fiume | 5 ore | Ho risposto a ogni domanda e ora torno tra i miei elettori

Marchionni Oltre cinque ore di interrogatorio davanti alla sostituta procuratrice Maria Letizia Fucci e agli investigatori della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza. Poi, alle 15.58, Matteo Ricci è uscito dalla caserma delle Fiamme Gialle di via Gagarin. Ieri l’eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro, ora candidato alle Regionali, ha lasciato il parcheggio sotterraneo delle Fiamme Gialle a bordo di una Jeep Renegade bianca guidata dal suo legale Lucio Monaco, con il proprio portavoce seduto nel sedile posteriore. Ha percorso lentamente la strada, frenato a metà via, ed è sceso dal lato passeggero per affrontare i cronisti: un monologo di 38 secondi letto da un foglio scritto a penna, senza rispondere ad alcuna domanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci, interrogatorio fiume: 5 ore: "Ho risposto a ogni domanda, e ora torno tra i miei elettori"

Affidopoli, Santini resta in silenzio: interrogatorio lampo di mezz’ora. Ora tocca a Ricci - Pesaro, 28 luglio 2025 – Trenta minuti. Tanto è durato questa mattina l’interrogatorio di Massimiliano Santini, l’uomo che secondo la Procura di Pesaro tirava i fili del presunto sistema di affidamenti e contributi.

“Affidopoli” a Pesaro: il consulente Santini non risponde ai Pm, mercoledì l’interrogatorio di Matteo Ricci - Non ha parlato Massimiliano Santini  sulla vicenda ‘Affidopoli’. L’ex consigliere comunale di Pesaro ed ex creativo, dell’allora sindaco Matteo Ricci, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Marche, Conte sull’interrogatorio di Ricci: “Se non risponde è un problema? A buon intenditor…” - Da un lato spiega di aver chiesto ai gruppi marchigiani del Movimento 5 Stelle di “valutare senza spirito sanguinario”, anche perché “non siamo più il partito che attaccava su Bibbiano”.

Affidopoli, la versione di Ricci in cinque ore di interrogatorio

Ricci, interrogatorio fiume: 5 ore: "Ho risposto a ogni domanda, e ora torno tra i miei elettori" - L’ex sindaco davanti alla pm, all’uscita rilascia una dichiarazione leggendo un foglio scritto, sotto consiglio dell’avvocato, Lucio Monaco: "Sono molto sereno e determinato". Riporta msn.com

Affidopoli, la versione di Ricci in cinque ore di interrogatorio - Ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia attività da sindaco». Si legge su ilmanifesto.it