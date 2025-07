Riccardo Fogli chi sono l’ex moglie Viola Valentino tradita con Patty Pravo e la moglie Karin

La vita amorosa di Riccardo Fogli è stata intensa e segnata da relazioni molto chiacchierate. La sua storia d’amore più celebre è stata quella con la sua prima moglie,  Viola Valentino, la celebre voce di Comprami. Un amore che ha catturato l’attenzione del pubblico negli anni Settanta. Si sono conosciuti alla fine degli anni Sessanta proprio grazie alla musica, e il matrimonio è arrivato nel 1971. Dopo appena un anno dalle nozze con la moglie Viola, il cuore indomito di Riccardo Fogli fu rubato da un’altra donna molto nota nel mondo dello spettacolo: Patty Pravo. La relazione clandestina fa entrare in crisi il matrimonio con Viola Valentino e, dopo anni di litigi e gelosie, il divorzio arriva ufficialmente nel 1993. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Riccardo Fogli, chi sono l’ex moglie Viola Valentino (tradita con Patty Pravo) e la moglie Karin

