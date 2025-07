Riarmo emissioni devastanti sul clima

L’aumento delle spese per la difesa dei paesi aderenti alla Nato, con l’obiettivo di raggiungere il 5% del pil, e la decisione dell’Ue di destinare 800 miliardi di euro al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Riarmo, emissioni devastanti sul clima

L’ultima giravolta di Ursula: promette il taglio delle emissioni dopo aver smantellato il Green Deal per puntare sul riarmo - Ursula von der Leyen prova a salvare la faccia, ma non il Green Deal o quello che ne rimane. Le pressioni e le minacce arrivate da un’ala di Socialisti e liberali di Renew, parte della maggioranza che le ha garantito un secondo mandato alla guida della Commissione europea, difficilmente si tradurranno in una sfiducia in Parlamento, ma sembrano comunque preoccupare l’ex ministra tedesca.

Come previsto la pesante eredità di Timmermans si fa sentire e manca il coraggio di rivedere tutto l'impianto del #GreenDeal. Già il pacchetto Fit for 55 prevede di tagliare le emissioni di CO2 del 55% rispetto al livello del 1990 entro il 2030. Un obiettivo tecnic

Il clima è la vittima collaterale della corsa al riarmo voluta dalla Nato - Il riarmo dei Paesi Nato fa impennare le emissioni e sottrae risorse all’azione per il clima. Secondo valori.it

Clima, le armi del delitto - il manifesto - Clima (ExtraTerrestre) La Commissione Ue, che a marzo ha lanciato un programma di riarmo pari a 800 miliardi di euro per la cosiddetta difesa, ha comunicato che procede secondo la tabella di marcia il ... Si legge su ilmanifesto.it