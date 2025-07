Riapre la caccia ai cinghiali | la Regione ' ascolta' Coldiretti

Torna la caccia ai cinghiali in provincia di Caserta. A partire dal 2 agosto, le ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) riprenderanno le attivitĂ di contenimento della specie, una misura attesa da mesi e richiesta a gran voce da Coldiretti Caserta per far fronte all'emergenza legata alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: caccia - cinghiali - coldiretti - riapre

Pontecorvo, lotta ai cinghiali: accordo tra l'amministrazione e l'ambito territoriale di caccia - Accordo tra Amministrazione comunale e Ambito territoriale di caccia (Atc-Fr2) per arginare il dilagare dei cinghiali che devastano le coltivazioni.

Castro dei Volsci, terza battuta ai cinghiali. La caccia come servizio pubblico - Nei giorni scorsi si è conclusa la terza battuta ai cinghiali voluta dall'amministrazione comunale di Castro dei Volsci per cercare di arginare questo grave fenomeno che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura di tutta la zona.

Comune a caccia di aziende per catturare 150 cinghiali - Il Comune di Viterbo ha avviato la ricerca di aziende specializzate nel servizio di cattura e ritiro di cinghiali vivi nelle aree urbane e periurbane della cittĂ .

Riapre la caccia ai cinghiali: la Regione 'ascolta' Coldiretti; Cinghiali, dopo tre mesi si riapre la caccia: “Fermiamo i danni alle colture”; Caccia al cinghiale, anche in Calabria si chiede una deroga per la peste suina.

Puglia, svolta nella caccia di selezione: accolte tutte le proposte di AB e Coldiretti - Via libera ai visori termici per la selezione al cinghiale e prelievo in deroga dello storno su tutto il territorio. Secondo cacciapassione.com

Coldiretti Oristano chiede un confronto per capire come procede il piano di controllo dei cinghiali - L’associazione chiede alla provincia un piano efficace per risolvere il problema, viste le continue perdite economiche. Riporta msn.com