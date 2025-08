Riaperta ad agosto via San Bernardino Il ponte chiuderà di nuovo a settembre

Il cantiere si ferma per il mese di agosto e riapre il sottopassaggio per via San Bernardino a Bergamo in entrambe le direzioni. Ma è un provvedimento transitorio.

