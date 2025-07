Re | zero si prepara a un grande cambiamento dopo il passaggio di studio

In un contesto di grande attesa da parte dei fan per la quarta stagione di Re:Zero – Starting Life in Another World, si è verificato un importante cambiamento nel settore dell’animazione. La societĂ produttrice dello show ha subito una riorganizzazione strategica, a seguito dell’acquisizione da parte di AlphaPolis, avvenuta nelle prime ore del 31 luglio 2025. Questa operazione ha portato alla trasformazione dello studio WHITE FOX in una sussidiaria del gruppo editoriale, aprendo nuove prospettive per le future produzioni e le collaborazioni. l’acquisto di alpha polis e i possibili effetti sulla produzione anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

