Revolut sbarca in Italia nel mercato tlc con eSim

La fintech Revolut sbarca in Italia nel mercato delle tlc attraverso un'offerta di eSIM e piani dati globali ai suoi oltre 3 milioni di clienti nel paese. Il gruppo, che ha lanciato nei mesi scorsi la succursale bancaria italiana, punta a offrire la possibilità "di ricaricare dati ovunque si trovino, senza bisogno di una Sim fisica". "Il lancio delle eSIM in Italia è l'ultima mossa di Revolut nel suo percorso di espansione nel settore delle telecomunicazioni " rileva il gruppo. Revolut ha infatti recentemente annunciato il lancio di piani mobile in Europa.

