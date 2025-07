Revolut debutta con le sue eSIM in Italia | addio sorprese di roaming per chi viaggia

Per anni il roaming è stato l’incubo di chi viaggia: tariffe variabili, pacchetti incomprensibili e il classico messaggio “Benvenuto nel tuo nuovo Paese” che anticipava stangate in bolletta. Le eSIM hanno cambiato le regole del gioco. Installabili in pochi secondi su smartphone compatibili, eliminano la necessità di acquistare schede locali o di sostituire la propria SIM fisica, permettendo di attivare piani dati on demand e di passare da un operatore all’altro in tempo reale. Secondo gli ultimi report sul turismo, gli italiani non si limitano più alle mete europee ma puntano sempre di più a destinazioni come Stati Uniti, Emirati Arabi, Argentina, Sri Lanka e Giappone, con il Sud-est asiatico e l’America Latina in forte crescita. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Revolut debutta con le sue eSIM in Italia: addio sorprese di roaming per chi viaggia

In questa notizia si parla di: roaming - esim - viaggia - revolut

Revolut introduce le eSIM per viaggiare senza roaming; Revolut porta le eSIM in Italia: connettività globale senza roaming; Revolut debutta con le sue eSIM in Italia: addio sorprese di roaming per chi viaggia.

Revolut debutta con le sue eSIM in Italia: addio sorprese di roaming per chi viaggia - Sempre più viaggiatori scelgono le eSIM per restare connessi all’estero senza costi imprevisti. Secondo panorama.it

Revolut introduce le eSIM per viaggiare senza roaming - Revolut lancia le eSIM in Italia garantendo l'ccesso ai dati mobili in oltre 100 Paesi senza costi di roaming. Da techprincess.it